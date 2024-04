Damsko nl Damsko aflevering 34: Salsa & Trumpisme

Een bonte verzameling is het deze keer weer in een nieuwe aflevering van Damsko. Van salsadanspasjes tot ontbrekende zakdoekjes in het Concertgebouw.

In de spotlight staat deze week Leonardo Palermo. Die Italiaanse Amsterdammer is een echte salsafreak. Met zijn 62 jaar gaat hij salsafeesten af om te dansen tot zijn schoenen verslijten. Naast het dansen op Zuid-Amerikaanse muziek, zijn vrouwen Leonardo's grootste hobby. In de miniserie Gozers volgens we negen buurtbewoners die hun stamkroeg hebben gekocht, om deze te behouden voor de buurt. Deze keer lopen de mannen tegen het eerste echte probleem aan. De aanvraag voor een vergunning voor een terras op het pleintje voor de zaak is door de gemeente afgewezen. Hoewel er al jaren een terras staat, wordt deze gedoogd. De Gozers vrezen een financiële strop zonder dit terras.

AT5