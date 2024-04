Man die dood werd gevonden in Gravestein blijkt Johnny Ponson, werd om het leven gebracht

De man die eind maart dood in een woning in de flat Gravestein werd gevonden, is de 65-jarige bewoner Johnny Ponson. De politie laat weten dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De recherche doet onderzoek, maar heeft nog veel vragen.

Op zaterdag 30 maart kreeg de politie een melding van een bekende van het slachtoffer, die aangaf geen contact met de man te krijgen. Agenten gingen naar de woning toe en troffen daar Ponson overleden aan. Nadat hij werd gevonden begon de politie een groot onderzoek.

Daaruit is nu gebleken dat de 65-jarige Ponson door een misdrijf om het leven is gekomen. Veel over de man is niet bekend en de politie komt daarom graag in contact met mensen die meer kunnen vertellen over Ponson en zijn leven. Ook mensen die hem voor zijn dood nog hebben gezien of gesproken worden door de recherche verzocht om zich te melden.