Duurzaam bouwen en brandveiligheid: "Waakzaamheid geboden, het kan bloedlink zijn"

Vanaf 2025 moet 20 procent van de woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van hout en andere natuurlijke materialen worden gebouwd. Maar eerder deze week spraken de brandweer en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid hun zorgen uit over bouwen met deze materialen in Het Parool. Bouw Woon Leef sprak Peter van de Leur van ingenieursbureau DGMR en Imme Groet van de MRA erover.

Foto ter illustratie - AT5

De zogenoemde 'De Green Deal Convenant Houtbouw' is opgesteld in 2021 met het doel om woningen sneller en duurzamer te bouwen in Metropoolregio Amsterdam. Het zou jaarlijks moeten zorgen voor een reductie van circa 220.000 ton CO2-uitstoot en een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van stikstof. De brandweer en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid zetten vraagtekens bij de huidige veiligheid van de materialen en de toepassing daarvan. Verduurzaamde huizen zouden extra brandveiligheidsrisico’s kunnen vormen.

Peter van de Leur, adviseur in brandveiligheid, kan zich in die zorgen vinden. "De veiligheidseisen die nu worden gesteld aan bouwmaterialen zijn gebaseerd op de traditionele bouw. Ik zie dat bij het introduceren van biobased materialen in de bouw zoals hout, stro en vlas, niet altijd opnieuw extra aandacht wordt besteed aan brandveiligheid." Vooral houtbouw is daar een goed voorbeeld van, vertelt Van de Leur. "Hout in de bouw is hartstikke populair. Maar nu blijkt dat een houten woongebouw veel makkelijker kan bezwijken bij een brand dan een stenen huis", zegt hij. "Een brand die ontstaat in een woning van hout kan, zelfs na het doven van het vuur in het getroffen huis, doorbranden in de houten constructie. Net zolang totdat die bezwijkt met alle woningen erboven", legt hij uit. Imme Groet houdt zich voor Metropoolregio Amsterdam bezig met onder meer houtbouw. Zij benadrukt dat bij nieuwbouw vrij strenge regels gelden. "Voor nieuwe panden die worden gebouwd met natuurlijke materialen kijken verschillende partijen altijd naar de (brand)veiligheid voordat er vergunningen worden afgegeven", legt ze uit.

Ze is nu anderhalf jaar bezig met een commissie om nieuwe standaarden te ontwikkelen voor bouwen met natuurlijke materialen. "Er komen veel verschillende factoren bij kijken. Welke combinatie van materialen gebruik je bijvoorbeeld? Welk houtsoort en systemen gebruik je? Zodat er meer een lijn is in de beoordelingen", vertelt ze.

Hout in de bouw niet per se brandgevaarlijk Er zijn ook oplossingen, waar vooral wordt gelet op de vertraging van de verspreiding van een brand, legt Groet uit. "Er zijn ook best goede hulpmiddelen. Zo kun je denken aan sprinklersystemen, die tegenwoordig behoorlijk geavanceerd zijn en bijvoorbeeld gipsplaten." Van de Leur noemt het laatstgenoemde ook als oplossing. "Als je gipsplaten toevoegt aan het hout dan kun je het hout afschermen. Alleen zijn gipsplaten minder duurzaam dan hout." Het gebruik van bijvoorbeeld hout in woningbouw is dus niet automatisch brandgevaarlijk. "Woningen van hout zijn zelf niet per se brandbaarder. Maar het is belangrijk om er scherp op te blijven. Vooral als er veel met nieuw materiaal wordt gebouwd", benadrukt Van de Leur.

Zonnepanelen zijn risico Van de Leur ziet bij ook bij verduurzaming van huizen vaak risico's ontstaan. Zonnepanelen toevoegen op je dak is daar een goed voorbeeld van, volgens hem. "Op een dak ontstaat bijna nooit brand en daarom zijn de eisen voor brandveiligheid van het dak heel licht. Maar een vonk onder een zonnepaneel kan makkelijk tot een grote brand leiden". Er wordt weinig tot geen rekening gehouden met brandveiligheidseisen voor zonnepanelen in de bouw. "Je mag nog gewoon zelf dat soort dingen op je dak plaatsen. 1000 kaarsen in je huis laten branden mag in principe ook." Maar daarmee breng je vooral jezelf in gevaar, benadrukt, Van de Leur. "Als in-dak zonnepanelen over een heel rijtje woningen zijn doorgelegd, brengt een brandje gemakkelijk alle woningen in gevaar." Groet noemt ook de energietransitie als een complex onderdeel van bouwen met natuurlijke materialen. "Bij bouwen moet daar ook rekening mee gehouden worden. Het loopt tegelijk met de houtbouwontwikkeling, en dat kan elkaar bijten", vertelt ze.

Vooral de nieuwheid van de materialen en de combinatie daarvan zorgt voor problemen, stelt Van de Leur. "Die biobased materialen worden direct toegepast, maar de regels dekken de nieuwe gevaren niet af en die producten zijn nog niet uitgebreid getest. Waardoor we nu achter de feiten aanlopen." Het target van 20 procent van de woningen in de regio Amsterdam gebouwd van natuurlijke materialen helpt daarbij niet, voegt Van de Leur toe. "Op zo'n ambitie wordt massaal geantwoord door de bouw, terwijl de problemen en risico's niet gelijk zijn opgelost. Het idee is mooi en innoveren is goed, alleen er moet wel scherp naar de veiligheid gekeken worden." Groet kijkt anders naar het target: "Het stellen van het doel is bedoeld om het bouwen met duurzaam materialen te stimuleren. Zonder zo'n ambitie gebeurt er weinig, terwijl we wel in actie moeten komen. Daarnaast zouden we nooit op veiligheid inleveren om maar het target te halen."