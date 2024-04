Dansende vrouw zwaait met mes in de metro op Koningsdag

"We zaten met z'n allen in de metro en ik hoorde opeens ergens harde muziek vandaan komen", vertelt getuige Furagain. "Ik vroeg wie dat deed en iemand wees naar de vrouw. Voor ik het wist kwam ze met een heel groot mes onze kant op."

De vrouw begon te schreeuwen in de metro. "Ze schreeuwde steeds Allahoe akbar (God is de grootste in het Arabisch, red.). Een jongen wilde haar waarschuwen dat dat gevaarlijk is om te zeggen, maar ze wilde niet luisteren. Daarna begon ze steekbewegingen te maken met het mes." Voor Furagain was dat het moment om op een veiligere afstand te gaan staan. "Ik ging naar de achterkant van de metro en legde andere mensen uit dat ze moesten oppassen. Ik dacht 'één verkeerde beweging en dan ben ik dood'."

Aangehouden

Agenten die op de melding afkwamen overmeesterden de vrouw in de metro en hielden haar in bedwang. Zij is daarna aangehouden. De politiewoordvoerder laat weten dat de vrouw 'onbegrepen gedrag' vertoonde, ze is daarom overgedragen aan een instelling die passende zorg kan verlenen aan haar. Er zijn geen gewonden gevallen tijdens het incident.