Zorgen om verstoring herdenking op de Dam, wel begrip voor maatregelen

"Ik heb ook de Damschreeuwer meegemaakt, vind het wel weer spannend", aldus één van hen. "Er hoeft maar één idioot tussen te zitten om de boel te verstoren en er is een groot probleem", zegt een ander panellid. Maar ruim een derde van de mensen die zegt te gaan is minder bezorgd. "Er is veiligheidsbeleid en ik laat me verder niet weerhouden."

Er is ook een groep pannelleden die eigenlijk wel naar de Dam zou willen, maar nu toch niet gaat; bij bijna 500 panelleden is dit het geval. "Ik ben bang voor rellen", aldus één van de reacties. "Ik vind de gespannen situatie niet prettig en er worden minder mensen toegelaten op de Dam en gefouilleerd. Dan hoeft het niet meer voor mij", zegt een ander panellid.

Aandacht voor Gaza?

Er is veel discussie of er tijdens de herdenkingen op 4 mei ook aandacht kan zijn voor de situatie in het Midden-Oosten. Zo is er bij sommige herdenkingen in de stad aangekondigd dat er ook aandacht is voor de oorlog in Gaza, en liet de Amsterdamse voorzitter van het 4 en 5 mei comité Andrée van Es ook blijken er begrip voor te hebben als er aandacht voor is. Vanuit het Centraal Joods Overleg kwam daar scherpe kritiek op: zij noemden de uitspraken 'ongepast en onacceptabel'.

Ook het AT5-panel is er verdeeld over, al vinden de meesten (54%) dat de oorlog in Gaza geen aandacht behoort te krijgen bij de herdenkingen; 39% heeft er wél begrip voor. Zo zegt één van de panelleden: "Er moet juist aandacht gevraagd worden voor Gaza. Never again is now." Daar is een andere voorstander het mee eens: "Eén van de doelen van herdenken is om te zorgen dat we er van blijven leren om zo te voorkomen dat het nog een keer gebeurt."

Maar de tegenstanders vinden het moment ongepast. "Aandacht voor Gaza is noodzakelijk, maar kan op de andere 364 dagen van het jaar", zo is er te horen. Of sterker: "Het is onze Nederlandse herdenking. Geen begrip. Vind het onfatsoenlijk."

