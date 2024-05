Fietsdepot barst uit z'n voegen en bewaart fietsen straks nog maar vier weken

Het fietsdepot kan het aantal fietsen dat gestald staat niet meer aan. Het depot neemt daarom maatregelen, omdat de verwachting is dat ook dit jaar weer duizenden tweewielers worden weggeknipt. Ruim twee derde van de fietsen wordt helemaal niet opgehaald. Amsterdammers hebben straks nog maar vier weken om hun fiets op te halen, in plaats van zes.

De maatregelen gelden vanaf september. Vanaf dat moment moet je ook meer gaan betalen om je weggeknipte fiets weer terug te krijgen. Dat bedrag wordt dan 25 euro per fiets, een stijging van 2,50 euro. Het laten bezorgen kost nog eens 15 euro extra. Overigens haalt de gemeente geen winst uit de tweewielers: het wegknippen en ophalen ervan kost omgerekend namelijk 118,75 euro per opgehaalde fiets. De totale kosten van het depot waren afgelopen jaar 2,5 miljoen euro.

Wrakken en foutparkeerders

Je fiets kan door de gemeente worden meegenomen om verschillende redenen. Veruit de meeste fietsen staan verkeerd geparkeerd en worden daarom weggeknipt. Het gaat om meer dan de helft van de tweewielers. Een kwart van fietsen wordt volgens de gemeente niet meer gebruikt en daarom meegenomen. De rest van de fietsen in het depot mist onderdelen als een stuur, zadel of ketting of behoort door stilstand tot het straatmeubilair.