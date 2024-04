Lid van rapgroep vecht door Halsema opgelegd online gebiedsverbod met succes aan

Het lid van de rapgroep mag dus voorlopig weer berichten plaatsen, maar dit kan in een later stadium bij een bezwaar of in beroep worden teruggedraaid, aldus Halsema in een brief aan de raad. Ze legde het online verbod op omdat het lid van de rapgroep online concrete bedreigingen had geuit richting leden van een andere rapgroep.

Het blijkt te gaan om rapper Jaykoppig. "Halsema wou mij een verbod geven", zegt hij in een video op Instagram. "Maar ik ben een mens met rechten. (..) Ik heb die zaak gewonnen. Ik ben er tegenin gegaan."

Het was voor het eerst dat Halsema een dergelijk online verbod oplegde. Het betreft volgens de rechter een complexe rechtsvraag die niet eerder is beantwoord en waar verschillende wetenschappers kritische kanttekeningen bij plaatsen. Verder is het volgens de voorzieningenrechter onduidelijk of het opgelegde noodbevel juridisch standhoudt.

Online gebiedsverbod

Halsema kondigde in 2022 aan een proef te willen instellen met online gebiedsverboden, de reden was 'drillrapgerelateerde problematiek' die online plaatsvond. Sinds de aankondiging werd er tot afgelopen maart geen enkel gebiedsverbod uitgedeeld, volgens de burgemeester was het wachten op een 'geschikte casus'.

De gemeente Utrecht werd vorig jaar al door een rechter teruggefloten nadat burgemeester Dijkstra een online gebiedsverbod had uitgedeeld. Halsema zei daarover eerder dat het Amsterdamse online gebiedsverbod anders in elkaar zat. Ze liet toen aan de raad weten door te willen gaan met de proef.