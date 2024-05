15 mei in De Balie: in gesprek met wethouder Scholtes over ouderenzorg

De overheid zet actief in op langer thuis wonen en er zijn allerlei pakketten aan hulp beschikbaar. Van maaltijdservices, hulp bij huishouden tot persoonlijke verzorging. Maar dit pakt niet voor alle ouderen even goed uit.

De ouderenzorg kampt met verschillende crises: personeelstekort, oplopende wachtlijsten, woningtekorten en bureaucratische rompslomp. Met name in de Randstad is de krapte groot. In Amsterdam steeg het aantal vacatures in de zorg en welzijn naar meer dan 13.000 in 2023. Helpenden en verzorgenden geven aan dat ze nu al te maken hebben met hoge werkdruk of lastig kunnen rondkomen. Meer werken loont niet altijd, omdat dat ten koste gaat van toeslagen. Steeds vaker kiezen ze voor het zzp-schap, maar deze onbeschermde functie maakt extra kwetsbaar.

De komende maanden onderzoekt de redactie van Live Journalism samen met AT5 de Amsterdamse zorg en welzijn: hoe kunnen ouderen zo lang mogelijk thuis wonen? Hoe kan de gemeente het beter regelen voor deze groep?

Op 15 mei gaan we in gesprek met zorgwethouder Alexander Scholtes, Deniece Hanser, Programmaleider Ouderenhousvesting-Langer Thuis bij Stichting !Woon en Lilian Kupers Wijkverpleegkundige en praktijkondersteuner ouderenzorg. Wil je erbij zijn op 15 mei in De Balie? Reserveer hier je gratis ticket.

Heb je zelf ervaring of tips? Mail dan naar [email protected]