Dieren verdwijnen uit zorgboerderij Dierendok: "Hoop dat we het tegen kunnen houden"

Een stal zonder geitjes, een weide zonder schaapjes en een hok zonder kippen. Bij kinderboerderij Dierendok in Noord verdwijnen steeds meer dieren. Buurtbewoners zijn bezorgd en boos. Ze vrezen namelijk hoogbouw op de plek van de zorgboerderij.

AT5

Tussen de woningen van Tuttifruttidorp en de Klaprozenweg ligt Dierendok, dat onderdeel is van zorgcomplex De Werf. Het kleine dorpje is het thuis voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Van een zwembad, tot woningen, vuilnis rapen tot de dieren verzorgen: de clienten van De Werf hebben hier echt hun thuis. Maar als het aan eigenaar Cordaan ligt niet meer voor lang. Hoogbouw Onrust onder de buurtbewoners ontstond toen er een briefje op het prikbord tussen de dieren hing met de mededeling dat de boerderij gaat sluiten. Een van deze bewoners, Simon de Boer, was het hier absoluut niet mee eens. "We wisten van niks, en toen we om opheldering vroegen kwam er vanuit Cordaan en de gemeente vrijwel niks."

Quote "Ik dacht al, ik zie de geitjes niet meer. En die waren mijn favoriet" bezoeker

Cordaan heeft namelijk, nog onbekende plannen voor het terrein. En juist die onduidelijkheid vanuit Cordaan en de gemeente zit De Boer dwars. "Cordaan heeft een aanvraag gedaan bij de gemeente om het bestemmingsplan te wijzigen. Maar waarnaartoe is niet duidelijk. De gemeente zegt pas in 2025 antwoord te kunnen geven op de aanvraag. We hopen nu meer duidelijkheid te krijgen door deze aandacht."

AT5

Inmiddels heeft Cordaan een reactie gegeven op de zorgen van de bewoners. “De woongebouwen zijn sterk verouderd, die willen we herontwikkelen. Dat is nog geen plan in detail.” Maar ook het teruglopende aantal cliënten en de intensieve zorg die de dieren nodig hebben zijn voor Cordaan reden om de boerderij te willen opheffen. “We nemen afscheid van de dieren, maar niet van deze plek. We kijken naar een alternatieve invulling zoals een belevingstuin.” Wie bezorgt straks de buurtkrant? Een buurtbewoner uit haar zorgen voor zowel de cliënten als buurtbewoners: "De Werf heeft gewoon een buurtfunctie. De cliënten komen dagelijks in contact met de buurtbewoners, dat is toch veel beter dan dat ze worden weggestopt ergens in de polder. En wie gaat straks de buurtkrant bezorgen?"

Quote "Moose de Gans is gelukkig verliefd geworden op zijn nieuwe woonplek" Buurtbewoner

“Iedere dag maak ik hier een rondje en ik hoorde de geitjes al niet meer. Ik vroeg me al af waar die waren, die zijn mijn favoriet,” vertelt iemand die in de buurt werkt. En dat vinden meer buurtbewoners. "Wij hadden een geitje geadopteerd voor 40 euro. Nu is het beestje weg. Mijn kids waren dolblij en dat geld is ook nog eens naar de zorgboerderij gegaan. We missen ze wel een beetje." Gelukkig zijn er ook bewoners wel blij met het vertrek van de dieren, zoals Moose de Gans. De Boer: “Ik ben bij hem gaan kijken bij zijn nieuwe plekje in De Pijp en hij is heel gelukkig. Hij heeft daar zijn droomvrouw gevonden."