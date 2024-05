Het Mobiele Energieloket rijdt door de stad: "Wij helpen met het verduurzamen van je huis"

Op steeds meer plekken in de stad kom je het Mobiele Energieloket tegen. Amsterdammers kunnen hier informatie inwinnen over het verduurzamen van hun huis. In Amsterdam Informeert spreken wij projectleider Danny Wouters bij het Energieloket op de Ten Katemarkt.

AT5

Het Mobiele Energieloket staat sinds half april op verschillende plekken in de stad. "De gemeente wil Amsterdammers helpen hun huis te verduurzamen", vertelt Wouters. "We maken ons zorgen om het klimaat, maar ook om de energierekening van de Amsterdammers."

Quote "We maken ons zorgen om het klimaat, maar ook om de energierekening van de Amsterdammers" Danny Wouters, projectleider

Bij het loket wordt je vrijblijvend geïnformeerd over het verduurzamen van je huis en tuin. "Veel vragen gaan over de energierekening verlagen, energie besparen, verduurzamen maar ook over subsidies", geeft Wouters aan. "Ik zou graag willen weten over een warmwaterpomp, hoeveel dat kost", vertelt een vrouw die na ons gesprek direct aanschuift bij een vrijwilliger van het loket.

AT5

"Ja, veel geleerd", vertelt de vrouw na het gesprek. Zo leerde ze nieuwe dingen over warmtepompen, aardepompen en hybridepompen. "Het is zeker goede informatie."

Tips Wouters geeft vast wat tips waar we mee aan de slag kunnen. "Een goeie is om radiatorfolie achter je radiator te plakken of een deurdrangertje zodat je de warmte binnenhoudt". Maar de beste tip is goede gordijnen op te hangen. "In de zomer houd je de warmte buiten en in de winter binnen."