Marktkooplui overladen met positieve reacties na terugkeer op Mosveld

Na tien jaar is de markt op de Van der Pekstraat in Noord vandaag verplaatst naar het Mosveld. Zowel marktkooplui als bezoekers reageren enthousiast. Ook was het, mede door het mooie weer, veel drukker dan normaal.

De markt stond vroeger ook op het Mosveld, maar moest daar in 2014 weg vanwege de komst van het winkelcentrum. "Ik ben ooit hier begonnen. In 1988", vertelde Heuckeroth vanmiddag. "Toen stond ik tegen de dijk aan. Toen stond er nog geen winkelcentrum. Toen was het ook een hele leuke markt. Toen kwam het winkelcentrum. En toen moesten we weg."

Vanwege werkzaamheden en omdat het stadsdeel denkt dat de marktkooplui hier meer klanten ontvangen, staat de markt vanaf vandaag dus op het Mosveld. Veel Noorderlingen kwamen langs om te kijken naar de terugkeer van de markt.