Lid Dominicaanse bende 'Los Trinitarios' aangehouden in Amsterdam

Een lid van de Dominicaanse 'Los Trinitarios'-bende is deze week aangehouden in Amsterdam. De man werd al ruim zeven jaar gezocht voor nadat hij een man van de rivaliserende bende 'Don't Play' had neergeschoten voor een club in Madrid. Volgens de Spaanse politie woonde de man al jaren in Amsterdam in een woning van zijn moeder met andere leden van de familie.

De man was sinds 2017 op de vlucht nadat hij een man had neergeschoten voor een nachtclub in Madrid, het bleek om een lid van een rivaliserende bende uit de Dominicaanse Republiek te gaan. Uit onderzoek blijkt dat voorafgaand aan de schietpartij een ruzie had plaatsgevonden in de club. Dat schrijft de Spaanse politie.

Andere identiteit

Uit onderzoek van de Spaanse, Dominicaanse en Nederlandse autoriteiten kon worden vastgesteld dat de voortvluchtige – vermoedelijk al jaren – samen met zijn moeder en andere familieleden in een woning in de stad verbleef. Ondanks dat hij een nieuwe identiteit had aangenomen kon uit onderzoek naar zijn vingerafdruk worden vastgesteld dat het om de gezochte man ging.

De 'Los Trinitarios'-bende werd opgezet in New York en heeft voornamelijk leden uit de Dominicaanse Republiek. Het slachtoffer van de schietpartij zou lid zijn van de rivaliserende 'Don't Play'.