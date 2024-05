Straat Vol Leven brengt op indringende wijze deportatie van Joden naar de huidige tijd

In veel Amsterdamse straten staan huizen waaruit de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog hele gezinnen en families weghaalden en op transport stelden richting de dood. In de documentaire Straat Vol Leven introduceert regisseur Nathalie Toisuta een nieuwe manier van het herdenken van deze oorlogsslachtoffers. Ze zet mensen anno 2024 van dezelfde leeftijden en hetzelfde geslacht als representant van de verloren levens neer voor die panden. AT5 zendt de film vandaag en morgen uit.

Het is een vervreemdend gezicht, als je niet weet wat er aan de hand is in de Nieuwe Uilenburgerstraat. Gezinnen met hun kinderen, echtparen en ouderen staan zwijgend voor twee panden in de straat die deel uitmaakte van de voormalige Amsterdamse Jodenbuurt. Twee vertellers leggen aan het publiek uit waarom ze daar staan. Het blijken representanten te zijn van de bewoners die op alle verdiepingen van twee panden woonden toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Een bakker en zijn gezin, pas getrouwde stellen en een 3-jarig meisje in een kinderwagen. (Tekst gaat door onder de promotievideo).

Na het vertellen van de verhalen van de Joodse bewoners, wordt bekendgemaakt op welke datum ze bij een razzia of inval in de panden zijn weggehaald voor transport naar een doorgangskamp of concentratiekamp. Uiteindelijk blijft slechts een enkeling over die de oorlog (soms op miraculeuze wijze) heeft overleefd.

Struikelstenen

Voor het publiek en voor de representanten is deze manier van stilstaan bij oorlogsleed indringend en intensief, blijkt uit de documentaire. Initiatiefnemer en regisseur Nathalie Toisuta begrijpt dat het publiek daar vragen bij heeft, maar denkt dat deze manier van herdenken een vorm is die de Holocaust en de gevolgen voor een stad als Amsterdam veel dichter bij de huidige bevolking brengt. "Er zijn ruim 60.000 Joden uit de stad omgekomen. Dat zie je onder meer aan de struikelstenen die overal in de straten liggen en er is informatie via onderwijs en musea. Straat Vol Leven maakt wat er is gebeurd op een nieuwe manier voelbaar en voorstelbaar." Ze wilde de komende jaren in meer steden een Straat Vol Leven

Straat Vol Leven is vandaag, 3 mei, en op zaterdag 4 mei te zien om 21.00 uur op AT5.

Daarna ook op Videoland.