Ook de Stille Tocht is anders op 4 mei: korter en nieuwe route

Voorafgaand aan de herdenking op de Dam, vindt traditiegetrouw de Stille Tocht plaats. Ook die ziet er dit jaar anders uit dan andere jaren. We zetten op een rijtje wat er allemaal is veranderd op de Dam en op weg daarnaartoe.

De eerste wijziging die opvalt, is de starttijd van de Stille Tocht. Vorige jaren was dat half 7. Nu staat er stipt 12 over 6 in het programma. Ester Gaarlandt, directeur Amsterdams 4 en 5 mei, comité legt uit waarom: "We hebben de tocht wat ingekort omdat de aankomsttijd bij de Dam wat vroeger is vanwege de maatregelen die daar getroffen zijn zijn."

Het beginpunt, het pleintje voor de Stopera, en het eindpunt, de Dam, blijven hetzelfde. Ook het begin van de route, via het Jonas Daniël Meijerplein, het Namenmonument en de Nieuwe Keizersgracht, verandert niet. Maar vanaf daar wordt het anders. De vorige jaren ging de tocht via de Magere Brug en de Utrechtsestraat naar het Rembrandtplein. Nu slaat de tocht rechtsaf, naar de Walter Süskindbrug.

Toegangspoortjes

Via de Amstelstraat en het Rembrandtplein komen de deelnemers dan aan bij het Rokin. Vlak voor de Dam staan daar toegangspoortjes. Iedereen die gereserveerd heeft voor de herdenking, want ook dat moest dit jaar voor het eerst, wordt gefouilleerd en moet door zo'n poortje heen. Andere poortjes staan op de Paleisstraat en op het Damrak.

Alle 10.000 plekken voor de Nationale Herdenking op de Dam zijn vergeven. Deelnemers van de Stille Tocht kunnen nog wel aansluiten bij de herdenking op de Dam. Daarvoor moet je wel een plekje reserveren. Dat kan via deze website.