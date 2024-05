OBA Live nl OBA Live: Stemmen in Europa (maar niet het Songfestival)

Deze keer bij OBA Live praten we met Fatihya Abdi over haar onlangs gepubliceerde rapport over online veiligheid onder kinderen. Verder staan de Europese verkiezingen voor de deur, maar wat weten we er eigenlijk over? In de meeste gevallen blijkt het antwoord: weinig. Jochem Jordaan van De Kiesmannen en Nugah Shrestha van het Instagram-account @politieke_jongeren vertellen aan tafel over het belang van deze verkiezingen.

AT5

De online leefwereld van brugklassers Naar aanleiding van meldingen over de toename van steekincidenten onder jongeren, vroeg gemeenteraadslid Fatihya Abdi zich af: waar gaat het mis? Onderzoek naar de fysieke leefomgeving van jongeren wordt volop uitgevoerd, maar hoe zat het eigenlijk met de online leefwereld, een omgeving waar volwassenen zo weinig zicht op hebben? Zo begon Fatihya aan haar onderzoek naar de online veiligheid van brugklassers. Bij ons aan tafel bespreekt ze de uitkomsten van haar rapport Aan de andere kant van het scherm. Waar kan een kind dat zich online onveilig voelt naartoe en wie is er verantwoordelijk? "De verantwoordelijkheid voor de online veiligheid van jongeren moet gelegd worden waar hij hoort."

Quote "De verantwoordelijkheid voor de online veiligheid van jongeren moet gelegd worden waar hij hoort" Fatihya Abdi - gemeenteraadslid

Fatihya Abdi - gemeenteraadslid - AT5

De Kiesmannen helpen kiezen Samen met Dylan Ahern en Fien Reerds vormt Jochem Jordaan De Kiesmannen, met als doel om jongeren naar de stembus te krijgen en inzicht te geven in onze democratie. Nu de Europese Verkiezingen voor de deur staan, gaan de Kiesmannen op theatertour, waarbij ze op 22 mei ook een bezoekje aan de OBA brengen. In hun theatertour beginnen ze bij het begin: "We vergelijken alle partijprogramma's op een laagdrempelige manier, met veel humor." Ze gaan er vanuit dat de zaal vrij weinig weet, niet in de minste plaats omdat de Europese Verkiezingen de minst populaire verkiezingen blijken te zijn in Nederland. Een belangrijk gegeven: héél veel wetgeving in Nederland is Europese wetgeving. Stemmen is dus ook bij deze verkiezingen zeker wel belangrijk!

Quote "We vergelijken alle partijprogramma's op een laagdrempelige manier, met veel humor" Jochem Jordaan - De Kiesmannen

Jochem Jordaan - De Kiesmannen - AT5

Hoe politiek gericht zijn jongeren? Met zijn politieke Instagram-account @politieke_jongeren heeft Nugah Shresta als doel om jongeren bewuster te maken van wat er speelt in de politiek. Op 8 mei organiseert Nugah samen met onder andere De Kiesmannen de Europanacht in Paradiso. Een avond gevuld met muziek, theater, debatten en workshops. Nugah zal de gesprekken hosten, waar een aantal jonge bekende Amsterdammers te gast zal zijn. Samen met Jochem legt hij ons nu aan tafel uit wat het belang is van de Europese Verkiezingen en hoe hij dat overdraagt aan jonge mensen. Voor de opkomst van deze verkiezingen, heeft Nugah goede moed: "In 2019 een opkomst van 35%? Dit jaar hoop ik op 60%!"

Quote "In 2019 een opkomst van 35%? Dit jaar hoop ik op 60%!" Nugah Shrestha - @politieke_jongeren

Nugah Shrestha - @politieke_jongeren - AT5