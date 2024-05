Jongen (16) beroofd door groep jongeren met kapmes

In de buurt van het Buikslotermeerplein is vorige week woensdag een jongen van 16 door een groep jongeren van zijn telefoon beroofd. Hij werd daarbij bedreigd met een kapmes. De politie heeft tot nu toe één verdachte aangehouden.

De beroving gebeurde rond 18.45 uur. De jongen, die samen met een vriend over straat liep, werd door de jongens aangesproken, achtervolgd en daarna uit het niets op zijn hoofd geslagen. Volgens de politie werd daar een 'hard voorwerp' bij gebruikt.

Machete

Onder bedreiging van een groot kapmes geeft de jongen uiteindelijk zijn telefoon aan de berovers. Even later besluit het slachtoffer samen met de vriend en een ouder om de jongens op te zoeken.

De drie treffen de groep jongens aan voor een van de winkels aan het Buikslotermeerplein. Dit keer wordt de ouder met de machete bedreigd. Daarna rennen de verdachten weg in de richting van de supermarkt op het plein.

Er is inmiddels één minderjarige verdachte opgepakt, maar de politie zegt niet uit te sluiten dat er binnenkort meer aanhoudingen plaatsvinden. Mensen die meer weten over het incident kunnen contact opnemen via via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.