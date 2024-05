IJpassage afgesloten vanwege vechtende jongeren, meerdere aanhoudingen

Bij een ontruiming van de IJpassage in het Centraal Station heeft de politie vanavond drie aanhoudingen verricht. Volgens een woordvoerder hoorden de drie bij een groep jongeren die in de passage overlast veroorzaakte.

De jongeren waren de passage ingegaan omdat het buiten was gaan regenen. Binnen gingen ze met elkaar op de vuist en vielen ze voorbijgangers lastig, vertelt de politiewoordvoerder. De IJpassage is één van de plekken in het station waar je zonder in te checken naar binnen kunt.

Meerdere getuigen melden aan AT5 dat de politie vervolgens in een linie en met wapenstokken in de hand de passage 'schoonveegde'. Van de groep jongeren zijn er inmiddels drie aangehouden. De IJpassage is op dit moment nog afgesloten.