Ajax zoekt naast een directeur ook nog een afwasser die affiniteit heeft met voetbal

Bij Ajax staan nog wat vacatures open. Zo is de club op zoek naar een nieuwe algemeen directeur, zijn er nog wat posities vacant in de raad van commissarissen en zullen ook nog wel de nodige spelers worden aangetrokken na dit dramatische voetbaljaar. Daarnaast heeft Ajax nog een vacature op de site staan, namelijk die van afwasser. Afwassen is geen rocketscience zou je denken, maar Ajax heeft nogal wat kwalificaties in gedachten voor de nieuwe collega.

De afwasser helpt mee in de keuken van sportcomplex De Toekomst ten behoeve van de selectie, jeugdopleiding, Jong Ajax, vrouwenteam, zaterdagsenioren, de tegenstanders, personeel en vrijwilligers en bezoekers/supporters.

'Type stofzuiger'

Naast het dagelijks verwerken van de aangeboden afwas, moet de afwasser ook nog een 'type stofzuiger' zijn voor dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden (die je wel moet doen volgens het schoonmaakplan).

Ok, ok, dat zijn de klussen voor 40 uur in de week. Wat verwachten ze nog meer van je? De club is op zoek naar een enthousiaste, servicegerichte, fysiek sterke, zeer ervaren, zelfstandige, stressbestendige en vooral ook een zeer flexibele collega.

En last but not least moet je ook nog wel van het spelletje houden: je hebt affiniteit met voetbal. Interesse: solliciteren kan hier.