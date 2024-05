Dordrecht het nieuwe Amsterdam voor toeristen? "Misschien kunnen oude mensen gaan"

Gerben Baaij van Dordrecht Marketing is de man die ons opvangt bij het VVV-kantoor. Volgens de marketeer had hij de Britse journalist niet zelf uitgenodigd. Wel betaalde het marketingkantoor haar verblijf. "Deze mevrouw heeft zichzelf gemeld, we hebben haar twee nachten aangeboden. Daarna schreef ze een ontzettend lief artikel", vertelt Baaij.

Voor AT5 zat er geen overnachting in, maar wel een privétour van Baaij zelf. Hij neemt ons mee door het oude stadscentrum en langs het water. De stad heeft geen grachten zoals in Amsterdam, maar wel een groot havengebied, en een boottour.

"Het zijn open boten en niet in 60 verschillende talen, vooral Nederlands en Engels", vertelt Baaij. Ook delen Amsterdam en Dordrecht cultuurhistorische figuren. Zo staat het geboortehuis van Albert Cuyp in Dordrecht. "Hij is zelf nooit in Amsterdam geweest. Er zijn wel een paar Dordtse schilders naar Amsterdam gegaan, maar Albert Cuyp niet. Die naam heeft Amsterdam geleend voor de markt, dat is natuurlijk hartstikke leuk", aldus Baaij.