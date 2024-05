Miniserie Gozers #4: Het gedoogde terras

In de nieuwe miniserie Gozers volgt AT5 de nieuwe eigenaren van eetcafé Goos in de Rivierenbuurt in Zuid. Zes maanden geleden kochten negen buurtbewoners de kroeg, om die te behouden voor de buurt. In aflevering 4 stuitten de mannen op hun eerste echte probleem. Hun vergunningsaanvraag voor een terras is afgewezen.

“De bottomline is, het is kut.” Het zijn inmiddels gevleugelde woorden onder de Gozers, nu is gebleken dat de gemeente van plan is de aanvraag voor een terrasvergunning op het plein voor café Goos af te wijzen. Adriaan Krans, die met deze woorden de aandeelhoudersvergadering van de Gozers opende, legt het uit.

“Toen we in september vorig jaar de zaak kochten hebben we een nieuwe exploitatievergunning aangevraagd. Dat hoort zo. Het terras aan de gevel, daar hebben we wel een vergunning voor gekregen, maar het terras van zes tafels op het pleintje niet. En dat is enorm balen, want in de zomer is dit de plek om te zijn van de Rivierenbuurt.”

Voor de meeste mannen was het pleinterras de hoofdreden om het café überhaupt te kopen. “Dit is de plek waar onze kinderen hebben gespeeld”, gaat Adriaan verder. “Ik heb even gebeld met het stadsdeel om te kijken hoe het ervoor stond en vroeg hoe het zat met de aanvraag. Een mevrouw vertelde mij toen dat ze die van het plein waarschijnlijk gingen afwijzen.”

De reden hiervoor is dat het terras op het plein, en ook die van alle andere horeca op het pleintje, wordt gedoogd. En officiële vergunningen worden op dit moment daarvoor niet verleend. “Toen stelde ik voor om die aanvraag dan maar in te trekken, waarop mij werd verteld eens aangevraagd blijft aangevraagd, en daarna moeten wij ook Handhaving op de hoogte stellen”, vertelt Adriaan gelaten aan zijn mede-eigenaren.