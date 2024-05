Overval op winkel voor tweedehands elektronica op Bijlmerpein, dader draagt Post NL-jas

Een winkel voor tweedehands elektronica op het Bijlmerplein in Zuidoost is vanmiddag overvallen. De politie doet onderzoek.

De overval was rond 15.20 uur. Volgens een politiewoordvoerder heeft de overvaller geen wapen getoond. Hij is er wel met buit vandoor gegaan. Er raakte niemand gewond.

De politie heeft via Burgernet het signalement van de overvaller verspreid. Het gaat om een man die tussen de 22 en 35 jaar oud is en een licht getinte huidskleur heeft. Hij droeg tijdens de overval een Post NL-jas en had een zwarte rugzak bij zich. De overvaller vluchtte richting de Foppingadreef.

In de winkel kunnen bijvoorbeeld tweedehands telefoons en spelcomputers gekocht worden.