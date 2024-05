Lees terug UvA-acties dag 1: tentenkamp, fakkels en ontruiming politie

De Israëlische studente Tamar voelt vooral 'verdriet' na de protestactie van gisteren. "Ik zie de agressie van de partijen die er zijn. Ik zie de politie mensen met geweld van het terrein halen. Dit is de campus waar ik studeer, de beelden doen mij pijn." Wat Tamar vooral pijn doet, is dat het gesprek niet wordt aangegaan. "Dat het gevoel er heerst dat dat dit geweld nodig is om je mening te kunnen uiten."

Tamar heeft besloten om op dit moment niet meer naar de UvA te gaan, ze voelt zich onveilig. "Ik ben zelf half Israëlisch. Dus als er wordt opgeroepen om banden te verbreken met Israël, dan vraag ik mij af of ik nog wel welkom ben hier." Ze is niet de enige Israëlische of Joodse student die niet aanwezig is op de campus. "Het geldt voor een groot deel van de gemeenschap."

Over het nieuwe protest wat is aangekondigd is Tamar duidelijk. "Iedereen heeft het recht om te protesteren, maar ik hoop dat ze afstand gaan nemen van het geweld en echt het dialoog aan willen gaan."