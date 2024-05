Damsko aflevering 35: hoge hoogtes & chique buurten

Van honderd meter hoogte en het meest prachtige uitzicht over de stad, naar een voormalig chique buurt en tot de meest multiculturele plek van de stad. In deze aflevering komt je letterlijk overal in Amsterdam: met een kraanmachinist, iemand die al zeventiende generatie Amsterdammer is en een golfleraar uit de Bijlmer.

AT5

In de rubriek de spot staat deze keer Bennekommer Geurt van Roekel. Hij werkt al jaren in de bouwkraan in Amsterdam. Hij heeft zowaar het mooiste uitzicht over de stad op negentig meter hoogte. Elke ochtend, voor hij met z’n werk begint, maakt hij eerst een foto van zonsopkomst. Zijn kiekjes worden vaak gebruikt op tv bij het weerbericht. In de miniserie 'Gozers', volgen we negen buurtbewoners die hun stamkroeg kochten om deze te behouden voor de buurt. Deze keer zoomen we in op Bruno, die pas sinds vier jaar in Nederland woont. Hij verhuisde met zijn vrouw en twee kinderen van Buenos Aires naar Amsterdam. Ze noemden hun verhuizing al hun 'avontuur', met het kopen van een kroeg in hun gloednieuwe woonplaats, hebben ze daar een extra laag aan toegevoegd.

De kinderen van Bruno, met hun fotoboek vol herinneringen aan Buenos Aires - AT5

In de rubriek 'De Kaart' duiken we voor het eerst beneden de Sahara. Nigeriaan Chris woont al jaren in Zuidoost, maar was in eerst instantie gewoon op doorreis. Hij kwam bij toeval in de Bijlmer terecht en was overweldigd door alle verschillende soorten mensen en culturen. Hij vond het zo mooi dat hij er 'bleef hangen', zoals hij het zelf zegt. Nu geeft hij er golfles aan kinderen in de buurt. Zijn droom is om golftalent uit de Bijlmer een nationaal podium te geven.

Alle afleveringen van Damsko zijn hier terug te zien.