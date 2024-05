LIVE: Activisten slaags met Mobiele Eenheid op Rokin

Het was vanmiddag nog niet duidelijk of alleen de openbare ruimte werd ontruimd of dat de UvA-panden op het Binnengasthuisterrein ook werden ontruimd. Een politiewoordvoerder laat nu aan AT5 weten dat ook de panden ontruimd worden.

Een deel van de panden is al ontruimd, mochten er nog activisten in de andere universiteitsgebouwen zitten dan worden ze daar uitgehaald.