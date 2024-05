Liveblog: bezetting Binnengasthuisterrein duurt voort, nacht rustig verlopen

Het College van Bestuur van de UvA zegt woensdagmorgen graag in gesprek te willen met vertegenwoordigers van de demonstranten. Volgens hen toont de demonstratie van dinsdag 'grote betrokkenheid van studenten en medewerkers'. "We begrijpen dat het politieoptreden emoties heeft opgeroepen en we hebben gezien hoe dat in de demonstratie op een vreedzame manier tot uiting kwam", aldus het universiteitsbestuur in een verklaring. Het gesprek zou om 09.00 gepland staan. Het is nog onduidelijk of de demonstranten gereageerd hebben op de oproep.