Liveblog: UvA-bestuur en demonstranten zijn er nog niet uit, gesprek gaat straks verder

Het gesprek tussen de UvA-bestuur en de demonstranten heeft nog niets concreets opgeleverd. Dat laat Peter-Paul Verbeek, rector magnificus van de universiteit, weten aan AT5. "Laat ik eerst zeggen dat we heel blij zijn dat we in gesprek zijn. Hebben meer dan een uur gepraat, heel fijn om dat te doen. Begrijpen dat de situatie in Gaza hun heel erg raakt, dat doet het ons ook. Ze hebben een aantal eisen en daar hebben we rustig over zitten praten, maar we zijn er nog niet uit. We praten om 16.00 uur verder."

Volgens Verbeek zijn de twee partijen er nog niet uit, omdat 'het vrij veel tijd vergt om over de vragen goed na te denken'. Over een mogelijke aangifte van de UvA wilde hij nog niets zeggen.