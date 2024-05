Stadskrant Het Parool verhuist naar periferie: "Je ziet loodsen, distributiecentra en groothandels"

Het Parool is verhuisd van het Oostenburgereiland naar de Van der Madeweg in Duivendrecht. Daarmee vertrekt de krant vanuit het stadshart naar de periferie. Volgens adjunct-hoofdredacteur Michiel Couzy heeft dat weinig invloed op de krant. Toch denk journalist Jaap Huisman daar anders over: "Vroeger lag het nieuws op straat. Hier ligt niets. Hooguit een lijk in de struiken."

AT5

De werkvloer is nog vrijwel leeg en ook hangt er nog weinig aan de muur. Hoewel het allemaal nog wel wat gezelliger kan, is Couzy tevreden over de nieuwe werkplek vertelt hij: "Er zijn geweldige faciliteiten. Iedereen kijkt zijn ogen uit." Dat de nieuwe locatie in Duivendrecht ligt maakt volgens de adjunct-hoofdredacteur voor de krant niet uit. "De tijd dat de stad bij de ring ophoudt ligt allang achter ons." Maar Jaap Huisman, journalist met expertise op het vlak van architectuur en ruimtelijke ordening, denkt daar anders over. "De omgeving is het ellendigst wat Amsterdam te bieden heeft. Je ziet loodsen, distributiecentra, groothandels", vertelt hij. Wel is hij positief over het nieuwe, hypermoderne pand. "Het is een schitterend gebouw. Slim ontworpen met een wandelpad op één hoog. Een uitkomst voor als je lekker wil gaan wandelen en niet naar buiten wil gaan. Want ja, dat wil je natuurlijk niet", aldus Huisman.

Couzy reageert op de kritiek. "Het is maar vanuit welk standpunt je het bepaalt. We zitten dicht bij de rechtbank, Rivierenbuurt, Johan Cruijff Arena. De stadsverslaggevers zijn vooral op pad, verslaggeving aan het doen. Voor hen maakt het niet uit." Moederconcern De verhuizing lag al een paar jaar in het verschiet. Want moederconcern DPG Media wilde graag meerdere labels onder één dak huizen. Het stuk grond in Duivendrecht, vlak naast de drukker, was al even in bezit. "We zaten altijd in een huurpand, dit is een nieuw pand. DPG vond het belangrijk dat alles bij elkaar komt, het maakt het wel een stuk makkelijker", zegt Couzy. Het Parool was als eerste, maar werknemers van de Volkskrant, Trouw, Margriet, Libelle, Donald Duck, Story en Autoweek, plus de radiostations Q Music en Joe, zullen ook snel het pand betreden.