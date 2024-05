Toegangstickets dé oplossing voor massatoerisme in de stad?

Met deze maatregel hopen ze in Venetië de grote drukte door toeristen onder controle te krijgen. Maar voor de inwoners van Venetië voelt het alsof ze in een circus wonen, vertelt journalist voor Venezia Today, Leonardo Bison.

''Het is gewoon om winst te maken, stel ik me zo voor''

De toeristen op straat in Amsterdam zien zo'n toegangskaartje nog niet echt zitten: ''Het is niet eerlijk'', ''dit is echt belachelijk'' en ''waarom zou je zo'n maatregel invoeren?'' Volgens Bison is het is een manier om als stad te laten zien dat je iets doet tegen het massatoerisme, ''maar het is nooit genoeg.''

Is dit dan de oplossing voor Amsterdam? Bison heeft er een hard hoofd in. "Er is geen maximumaantal tickets dat per dag beschikbaar is, dus iedereen die wil komen kan dat nog steeds doen. Bovendien leert mijn ervaring: het verkopen van tickets heeft in mijn ogen nog nooit iets minder druk gemaakt. Kijk maar naar pretparken of musea, bezoekers komen toch wel."

Het systeem met toegangskaartjes in Venetië geldt voor nu alleen in het weekend, tot en met juli, en zal daarna geëvalueerd worden.