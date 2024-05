Busplatform Centraal Station twee weken afgesloten: Wat betekent dit voor de reiziger?

Het afsluiten van het station heeft invloed op heel veel mensen, desalniettemin is het beter om het platform helemaal af te sluiten geeft Walboom aan. "We hebben gekozen voor een gehele afsluiting van het busplatform omdat dat de snelste en veiligste manier is."

Al meer dan 10 jaar stoppen bussen aan de achterzijde van Centraal Station. En nu moet er onderhoud gepleegd worden aan het platform, vertelt omgevingsmanager Emma Walboom. "De asfaltlaag die hier ligt op dit platform is aan het einde van zijn levensduur en moeten we vervangen."

Nog niet alle busreizigers waren op de hoogte van de afsluiting. "Ik ben in één grote shock eigenlijk, want dit is best wel vervelend", vertelt een student. "Wat moet gebeuren, moet gebeuren. Maar vervelend dat het niet beter is vermeld", geeft een andere busreiziger aan. "Het is wel heel erg kort dag om een beetje je routine aan te passen."