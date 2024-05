In beeld: ochtend na ontruiming Binnengasthuisterrein

De schade op en rondom het Binnengasthuisterrein is na de derde demonstratiedag door pro-Palestina-activisten tegen de UvA zichtbaar. Zo liggen delen van straten open, staan muren en gevels vol met graffiti en zijn er veel vernielingen. De politie hield na de demonstratie van gisteren 32 activisten aan wegens geweldpleging, vernieling, mishandeling en opruiing.

De ME ontruimde gisteren het Binnengasthuisterrein dat bezet was door pro-Palestina demonstranten. Op de derde dag van de onrust bij de UvA gingen opnieuw demonstranten de confrontatie aan met de politie. Daarbij raakten activisten slaags met de ME en werd er onder andere met stenen naar agenten gegooid.

Meerdere barricades die door de demonstranten waren neergezet, werden door de politie met shovels verwijderd. Schoonmakers van de gemeente waren tot diep in de nacht bezig met het ruimen van puin.