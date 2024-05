36 mensen opgepakt na bezetting Binnengasthuisterrein, 5 agenten gewond

De ME kwam meerder malen hard in confrontatie met de demonstranten. Daarbij werd met stenen gegooid naar agenten, maar ook met brandblussers gespoten en ammoniak gegooid. "Een agent heeft ammoniak in zijn ogen gekregen. Er is mij verteld dat dit goed gaat komen", vertelt politiechef Frank Paauw in het radioprogramma Sven Op 1. "Het is een soort straatterreur. Hoe bedenk je het om dit mee te nemen en te gooien?"

Tijdens de bezetting van UvA-gebouwen op het Binnengasthuisterrein veroorzaakten de demonstranten volgens Paauw minstens 100.000 euro schade aan kunstwerken. De totale schade is nog niet bekend.

"Voor nu is de rust in de hoofdstad teruggekeerd. We hopen dat de UvA in contact gaat met haar studenten en dat we op die manier een dialoog met elkaar kunnen krijgen", aldus Paauw. Vanmiddag is er volgens hem een overleg tussen de driehoek en het bestuur van de UvA. "Het gesprek met studenten en medewerkers moet weer een dialoog worden, niet via geweld."