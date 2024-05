UvA-medewerkers roepen op tot 'walk-out': "Geschokt door optreden bestuur"

Een onbekend aantal medewerkers van de UvA zegt geschokt te zijn door de acties van het College van Bestuur van de universiteit. Ze kondigen een bijeenkomst op de Roeterseilandcampus aan op maandag 13 mei om 11.00 uur. "Het bestuur heeft blijk gegeven van kwader trouw in de onderhandelingen."

"Drie opeenvolgende dagen hebben zij (het cvb, red.) extreem politiegeweld toegestaan tegen hun eigen medewerkers en studenten, die geweldloos op de campus protesteerden", aldus de medewerkers in de open brief. De medewerkers vinden dat het bestuur tijdens de onderhandelingen niet openstond voor dialoog. "We zijn geschokt door de absolute minachting, het gebrek aan respect en de algemene onwil van het bestuur jegens haar studenten en personeel."

'Recht op geweldloze demonstratie'

De briefschrijvers noemen de acties van het bestuur 'verwerpelijk en absoluut onaanvaardbaar' en roepen collega's van de UvA op om maandagochtend om 11.00 uur op het Roeterseiland samen te komen. Na een zogeheten 'walk-out' moet er een medewerkersbijeenkomst plaatsvinden waarin onder andere 'het recht op geweldloze demonstratie' moet worden besproken. Daarbij komt ook de eerder gestelde eis van het verbreken van de banden met Israëlische instellingen.

De UvA liet gisteren weten dat alle panden tot en met aanstaande zondag gesloten zijn.