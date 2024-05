Kijk terug: zo liep dag 3 van UvA-demonstraties uit op urenlange gewelddadige ontruiming

De bezetting van het Binnengasthuisterrein van de Universiteit van Amsterdam (UvA) komt woensdagavond tot een einde wanneer de ME de boel ontruimt. Uren duurde het voor het Binnengasthuisterrein vrij van demonstranten was, de demonstratie verplaatste zich naar het Rokin en uiteindelijk werd het rond middernacht pas rustiger in de binnenstad. Bekijk hier een samenvatting van hoe de dag verliep.