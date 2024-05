Stad nl Drukte bij Rollende Keukens op Hemelvaartsdag: "Hoe groter de rij, hoe beter het eten"

Het is Hemelvaart en dat betekent een gratis vrije dag voor veel mensen. Amsterdammers brengen deze op uiteenlopende manieren door. AT5 neemt een kijkje: van yoga op het Nature High Festival tot ordinair snacken bij de Rollende Keukens.

Bezoekers doen kundalini yoga in de kerk van Ruigoord - AT5

High van nature In een oase van rust komen bezoekers terecht bij broedplaats Ruigoord. Het kunstenaarsdorp in de Houtrakpolder staat vandaag in het teken van het Nature High Festival. Het programma begint om 12.00 met Kundalini yoga en soundhealing. Instructeur Anne Ahau: "Ruigoord is een plek om elkaar te ontmoeten, te zien te vieren en te verheffen." Het jaarlijkse festival is helemaal uitverkocht, vertelt de organisator: "Er komen 250 bezoekers overdag en vanavond komen er nog 100 extra mensen bij." De activiteiten variëren van ademhalingsoefeningen, zang en dans tot 'tantric flow' en kundalini yoga. "Hard gaan op je eigen energie," is het doel van twee vrouwen die meedoen aan de yogasessie.

Keukens op wieltjes In het Westerpark worden een hoop hemelse hapjes gegeten. Meer dan 100 keukenkraampjes op wielen staan sinds woensdag in het groen bij foodfestival Rollende Keukens. De hongerige bezoekers kunnen kiezen voor empanada's, taco’s, hamburgers, poffertjes en nog veel meer. En dat het populair is, blijkt uit de lange rijen voor alle foodtrucks.

Quote “Daar gaan we heen, daar staat geen rij” Festivalganger

Maar dat wachten is niet alleen maar vervelend laten bezoekers weten. “Het is soms moeilijk kiezen tussen alle lekkere hapjes. De lange rijen laten gelukkig snel doorschemeren wat er populair is,” vertelt iemand die aan het wachten is op een ijsje. “Hopelijk ben ik aan het wachten op een lekkere taco. Ik ga gewoon op de mensen af, dan zal het vast goed zijn,” vertelt een andere festivalganger. Drukke bedoening Voor de chefs op het festival is het hard werken. Gelukkig is het een dankbare taak. "Het mooiste schouderklopje is als mensen het lekker vinden", vertelt een bitterballenkok. Bij een grillkraam is een andere chef toch iets bezorgder. “De worstjes zijn niet aan te slepen en het gaat nog veel drukker worden. ” En wie de lange rijen vandaag te lang vond, heeft nog 3 dagen de tijd op zichzelf te verwennen. Pas op zondag rijden de karretjes weer weg.