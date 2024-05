Joost Klein naar de finale, dansers op zoek naar hun Surinaamse afkomst en matzes bakken tijdens Pesach

Ook in de Regulierdwarsstraat joelt het publiek Joost Klein naar de finale. Met zijn nummer Europapa wist hij genoeg stemmers te overtuigen. Verder in deze aflevering: in Theater Bellevue verkennen dansers in de voorstelling Creole hun Surinaamse afkomst. En in het Joods Museum Junior bakt Nadine matzes in de keuken vanwege Pesach.

Europapa Bij Bar Blend gaat de hele tent uit zijn dak, via een livestream kijkt een volle bar naar Joost Klein. Met het nummer Europapa is hij door naar de finale. Frits Huffnagel, groots Songfestivalfan, is aanwezig in Malmö en videobelt om de sfeer daar te kunnen laten zien. Op de Reguliers zit de sfeer er ook goed in, er wordt met vlaggetjes gezwaaid, hard meegezongen en zelfs gehakt.

Creole In Theater Bellevue dansen dansers op de choreografie van Shailesh Bahoran in de voorstelling Creole. De voorstelling weerspiegelt de achtergrond van zes verschillende Surinaamse dansers, waarbij ze opzoek gaan naar hun Surinaamse afkomst. De naam Creole vindt zijn herkomst in de term creolisering, waarbij verschillende culturen samensmelten tot één. ''Ik denk dat elke cultuur zo zijn eigen 'groove', 'feel' en ritme heeft en ja, als je dat allemaal op één bord mag gooien, dan krijg je lekkere smaken'', aldus Shailesh.

Matzes bakken In de keuken van het Joods Museum kunnen kinderen altijd iets bakken en vanwege Pesach zijn dat matzes. Wij doken de keuken in om samen heerlijke matzes te maken én te eten. Pesach staat in het teken van de uittocht van de Joden uit Egypte, en de matzes staan hierbij symbool voor de vrijheid.