Oud-Ajacied Tijjani Babangida zwaargewond na auto-ongeluk, broer Ibrahim overleden

Voormalig Ajax-voetballer Tijjani Babangida is in kritieke, maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis na een verkeersongeluk in zijn geboorteland Nigeria. Dat meldt de Nigeriaanse voetbalbond aan verschillende media uit dat land. Zijn broer Ibrahim heeft het ongeluk niet overleefd. De oud-speler van FC Volendam wordt vrijdag begraven.

Het ongeluk gebeurde op de snelweg van Kaduna naar Zaria. Ook de vrouw van Tijjani Babangida en een dienstmeisje zaten in de auto en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De 50-jarige Babangida is volgens de Nigeriaanse voetbalbond bij bewustzijn.

De vlugge aanvaller kwam in 1991 vanuit Nigeria naar Roda JC. Na een aantal seizoenen bij die club en bij VVV, werd hij in de zomer van 1996 speler van Ajax. Daar werd hij in 1998 landskampioen en won hij de KNVB-beker. Het seizoen erop veroverde 'Baba' nogmaals de beker. Hij speelde in totaal meer dan honderd wedstrijden in het shirt van Ajax voordat hij in 2003 vertrok om in China te gaan voetballen. Met Nigeria won Babangida goud op de Olympische Spelen van Atlanta (1996) en was hij op de WK's van 1998 en 2002 actief.

Geen doorbraak Ibrahim

Ibrahim Babangida is 47 jaar geworden. Hij kwam in het kielzog van zijn broer naar Nederland en voetbalde tussen 1997 en 2002 voor FC Volendam. Hoewel ook hij razendsnel was, bleef een doorbraak uit. Hij speelde 52 wedstrijden voor de club uit het vissersdorp, in meer dan de helft van de gevallen was hij invaller. In totaal scoorde Ibrahim Babangida zeven doelpunten.