Halsema en Paauw verdedigen politieoptreden tijdens spoeddebat over aanpak activisten

De Centrale Studentenraad wil dat het bestuur van de Universiteit van Amsterdam opstapt. Dat hebben ze in een statement naar buiten gebracht. Daarin staat dat de bestuurders sorry moeten zeggen voor exceptioneel geweld.

De studentenvereniging vindt dat buitensporig geweld is gebruikt tegen de protesterende studenten. "De veiligheid van eigen studenten en medewerkers is ernstig in gevaar gebracht." Wel noemen ze de vernielingen, graffitibespuitingen en de uit de straat getilde stenen "betreurenswaardig".

De studentenraad bestaat uit verkozenen die de studenten van de UvA vertegenwoordigen.