Liveblog: Halsema en Paauw wijzen op eigen verantwoordelijkheid demonstranten

In een spoeddebat moest burgemeester Femke Halsema vanmiddag uitleg geven over de keuzes die zij samen met de driehoek (burgemeester, politie en justitie) heeft gemaakt rondom het optreden bij de ontruiming van de UvA-gebouwen deze week. Greep de politie te laat in of juist te snel en te hard? Kijk de vergadering hier terug. Ook in dit liveblog volgen we alle ontwikkelingen.