Halsema: "Groep die op Roeterseiland confrontatie aanging voornamelijk niet-studenten"

De groep die maandagnacht op Roeterseiland, na meerdere verzoeken om te vertrekken, de confrontatie aanging met de politie, bestond vooral uit mensen die niet bij de Universiteit van Amsterdam aangesloten waren. In een brief aan de gemeenteraad schrijft Halsema dat de sfeer pas omsloeg toen ook sympathisanten van buiten de universiteit zich aansloten.

Rond 02.30 uur 's nachts greep de politie in. Binnen twee uur ontruimde de ME met veel geweld het terrein. "Daarbij werd fysieke weerstand geboden en met stenen en zwaar vuurwerk naar de politie gegooid", schrijft Halsema.

Een dag later, op dinsdag, bezetten demonstranten een ander terrein van de UvA, dit keer ging het om het Binnengasthuis. "Ook hier was er informatie dat de deelnemers aan het protest niet alleen bestonden uit

demonstrerende studenten, maar ook uit personen die niet verbonden zijn aan de universiteit en bewust de confrontatie wilden zoeken met de politie."

Woensdagavond besloot de driehoek ook dat gebied te ontruimen. "Net als maandag bleef er een groep achter die daarop de confrontatie met de politie aanging", schrijft de burgemeester.

'Op momenten vreedzaam'

Halsema laat weten dat de keuze om in te grijpen 'niet lichtzinnig' is gemaakt: "Ook omdat er op momenten wel degelijk sprake was van vreedzaam protest dat bescherming verdiende. Op een moment dat echter

sprake is van huis- of erfvredebreuk, grove vernielingen, opstootjes, de bereikbaarheid voor hulpdiensten niet gegarandeerd is, en goed contact met de politie ontbreekt, is dat een vrijwel onmogelijke opgave en ontstaat de noodzaak tot ingrijpen."

Halsema benadrukt verder dat het overgrote deel van de Pro-Palestinademonstraties wat haar betreft vreedzaam verloopt. "De gebeurtenissen van deze week, mogen dit wat de driehoek betreft niet overschaduwen."

Na beide ontruimingen kreeg de politie veel kritiek, met name van de demonstranten, op het geweld dat de ME gebruikte om mensen van het terrein te krijgen. De burgemeester laat weten dat alle 'geweldsinzetten' intern geëvalueerd worden. " Personen die gewond zijn geraakt roepen wij altijd op een klacht in te dienen of aangifte te doen."

Om 13.00 uur zal Halsema de politie-inzet verdedigen tijdens een spoeddebat op de Stopera. AT5 zendt dat spoeddebat live uit.