Politie test nieuwe auto's: oude Mercedes-Benz vervangen door BMW en Ford

In Noord is vannacht een nieuwe politieauto gespot. Het gaat om de BMW type X1, die samen met de Ford Kuga de oude Mercedes-Benz gaat vervangen.

De modellen worden door de politie ingezet als zogenoemde 'basispolitievoertuigen'. Op dit moment worden ze nog uitgeprobeerd. Het is de bedoeling dat alle agenten er de komende weken een keertje in gereden hebben. Naast BMW gaat de politie dus ook auto's van Ford gebruiken. Dat doen ze om het risico op leveringsproblemen te verkleinen.

Voor de politie moeten de surveillancewagens aan meerdere specifieke eisen voldoen: bijvoorbeeld het uitbreken in de bocht, het remgedrag, rijden over drempels en acceleratie, maar ook het algemene rijcomfort. Ook wordt gekeken of agenten gemakkelijk kan in- en uitstappen.

Problemen bij oude modellen

Sinds 2019 gebruikt de politie hoofdzakelijk de Mercedes B-klasse, die de in 2016 geïntroduceerde Volkswagen Touran vervingen. In de beide gevallen kreeg de politie veel klachten binnen van agenten. In het geval van de Volkswagens had dat te maken met een automatische remfunctie, de Volkswagens zouden volgens agenten 'te krap' zijn. De Mercedes B-Klasse was volgens sommige agenten te krap.

Als alles volgens planning verloopt bij de politie, worden de nieuwe auto's vanaf 2025 volledig ingezet.