Menno Geelen wordt tijdelijk algemeen directeur bij Ajax

Kroes werd begin vorige maand tijdelijk geschorst omdat hij aandelen met voorkennis zou hebben ingekocht. Na drie weken werd de schorsing ingetrokken, maar Kroes gaat wel verder in een andere rol, die van technisch directeur.

Volgens de regels van de KNVB mag Ajax niet langer dan dertig dagen zonder algemeen directeur zitten en daarom moet Geelen nu tijdelijk de honneurs waarnemen. "Ik kijk ernaar uit om deze rol tijdelijk op me te nemen", zegt Geelen op de clubwebsite. "Organisatorisch zijn we hiermee voor de komende periode op orde en creëren we de bestuurlijke rust die nodig is."

Prioriteit

"De voortgang van het werk op voetbalvlak heeft nu de hoogste prioriteit", aldus Geelen. "Alex Kroes en Marijn Beuker moeten samen met de mensen om hen heen vol door kunnen. Mijn taak is onder meer om ervoor om te zorgen dat zij zich hier op kunnen richten en dat tegelijkertijd ook alle andere afdelingen en collega’s optimaal kunnen functioneren."

Geelen begon in 2010 bij Ajax en is sinds 2016 commercieel directeur bij de club. Hij is samen met financieel directeur Susan Lenderink één van de twee statutair bestuurders van de club. Dat betekent dat hij en Lenderink de enige twee zijn die hun handtekening onder grote investeringen (zoals transfers) kunnen zetten.

'Prima directeur'

RvC-voorzitter Michael van Praag noemt Geelen een prima directeur die 'draagvlak heeft gecreëerd door zijn succesvolle werk voor Ajax'. "Daarnaast is het goed voor Ajax dat Alex vol energie aan de slag is gegaan in zijn nieuwe rol. Wij hebben voor de maanden die voor ons liggen veel vertrouwen in het directieteam dat er nu staat."

Zijn taken als commercieel directeur draagt Geelen tijdelijk over aan Cas Bielsa, die tot nu toe aan het hoofd van de marketingafdeling stond.