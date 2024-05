Film over schip Azart en August Dirks: "Ik was de zottenkapitein"

Er komt een film over het Amsterdamse narrenschip Azart ofwel The Ship of Fools. Ruim 30 jaar voer het schip met markante kapitein August Dirks, de wereld over en menig Amsterdammer zal het Azartplein kennen. Daar lag het schip vaak aangemeerd en is daarom genoemd naar deze zottenschuit.

Zonder kapitein Dirks geen Azart. "Ik ben daarvan de zottenkapitein geweest", vertelt hij. :"Ik heb de eerste vijf jaar zonder papieren gevaren, tot ik een of andere kabel doorvoer. Toen heb ik zo'n klein vaarbewijsje gehaald, waarmee je over de hele wereld kon varen."

Filmmakers Masha Novikova en Annike Kaljouw besloten een film over het bijzondere schip en zijn bemanning te maken. Novikova leefde jarenlang op het schip in de begintijd, Kaljouw sloot aan toen het schip een reis ging maken naar Kaapverdië in 2017. Ze hebben August Dirks door en door leren kennen. "Er zijn veel mensen die roepen dat iets niet kan, of dat iets te gek is", beschrijft Kaljouw. "Voor August is niets te gek. Het is natuurlijk heel inspirerend om daarbij in de buurt te zijn."

Manta

‘Het schip van de zotten’ was op weg naar Australië, maar toen de pandemie uitbrak en er een ernstige ziekte werd vastgesteld bij schipper Dirks zette het schip koers richting een laatste ligplaats. Dat bleek een Ecuadoriaans strand, waar er tot op de dag van vandaag theater wordt gemaakt. "Het leuke van het verhaal is, het gaat nog gewoon door", vertelt Dirks. "Het heeft net een contract gesloten van 25 jaar met de stad Manta om daar nog culturele activiteiten te kunnen verrichten, op dat strand."

De film gaat op 20 mei in het Ketelhuis in première, gevolgd door een napraatsessie met de makers en August Dirks.