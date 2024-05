Acht verdachten studentenprotest UvA nog altijd vast

De afgelopen dagen zijn bij pro-Palestijnse demonstraties in de stad door de politie tientallen mensen opgepakt. De ME kwam meerdere keren hard in confrontatie met de activisten. Er werd met stenen gegooid naar agenten, maar ook brandblussers werden leeggespoten en er werd met ammoniak gegooid.

'Rest in vrijheid afwachten'

Van die tientallen opgepakte demonstranten zijn er 22 voorgeleid aan de rechter-commissaris. Acht van hen moeten dus nog blijven zitten. "De overige 14 mogen in vrijheid de verdere procedure afwachten", stelt de rechtbank.