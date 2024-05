Halsema doet oproep aan pro-Palestina-activisten: "Demonstreer vreedzaam"

Burgemeester Halsema hoopt dat Amsterdammers die zich willen uitspreken over de situatie in de Palestijnse gebieden dat op een minder polariserende manier doen. Dat zei ze na afloop van het debat over de bezettingen door pro-Palestijnse activisten en de aanpak van de politie.

"Mensen in deze stad zijn heel verontwaardigd over wat daar gebeurt", zegt Halsema. "De enige oproep die ik aan hen kan doen is: demonstreer vreedzaam. Dan kan je boodschap niet gekaapt worden. Hij kan niet ten onder gaan in geweld. En je polariseert ook niet in deze stad. Waardoor je waarschijnlijk effectiever bent."

Volgens Halsema is de polarisatie in de stad deze week veel groter geworden. "En dat vind ik zorgelijk. Wij hebben als stad samen de maatschappelijke vrede te bewaren. Wij kunnen het conflict daar niet oplossen. We kunnen wel proberen samen zo indringend mogelijk onze Amsterdamse stem laten horen. En dat doen we niet als we onderling ruzie maken."

Gisteravond wilden de demonstranten het Maagdenhuis nog bezetten, maar dat wist de politie te voorkomen. "Daarna heeft er op het Spui een vreedzame en echt hele goede demonstratie, waar duizenden mensen aan deel hebben genomen, plaatsgevonden. Twee minuten stilte. Een sit-in. Uitstekend. Dat was vreedzaam. Daarbij hebben de organisatoren, die ook betrokken waren bij acties eerder deze week, ook uitdrukkelijk opgeroepen om naar huis te gaan en vreedzaam te zijn."

Ze weet niet of die oproep het gevolg was van het mislukken van de kraakactie. "Volgens mij heeft men zelf de conclusie getrokken dat ze vreedzaam willen demonstreren. Dat vind ik de weg naar boven."