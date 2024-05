UvA-studentenraad wil huisregels aanpassen: "Bestuur maakt misbruik van te vage richtlijnen"

"Daarom willen wij dat de huidige huisregels worden aangepast", zegt Titus van der Valk, vicevoorzitter van de raad, bestaande uit gekozenen die alle UvA-studenten vertegenwoordigen. "In die regels staat momenteel dat manifestaties van religieuze, politieke of culturele aard niet toegestaan zijn op de UvA", zegt hij tegenover AT5.

En met die huidige omschrijving kan de studentenraad niet leven. De raad zegt dat die zo vaag opgesteld is, dat het bestuur die te pas en te onpas naar eigen vorm en inhoud kan gebruiken, of in Van der Valks woorden misbruiken. "Het bestuur moet niet de complete vrijheid worden gegeven om regels zomaar in te zetten, wanneer zij dat willen. Dit kan zo niet."

'Buitensporig geweld'

Eerder vanavond maakte dezelfde raad al bekend dat het vindt dat het bestuur van de UvA moet opstappen. In een statement staat dat de bestuurders tevens excuses moeten maken voor 'exceptioneel geweld'.

Het studentenorgaan vindt dat buitensporig geweld is gebruikt tegen de protesterende studenten. "De veiligheid van eigen studenten en medewerkers is ernstig in gevaar gebracht." Wel noemen ze de vernielingen, graffitibespuitingen en de uit de straat getilde stenen "betreurenswaardig".