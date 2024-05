Noorderlicht goed zichtbaar boven de stad door grootste zonnestorm sinds 2003

In Amsterdam was afgelopen nacht het noorderlicht te zien. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er al bijzondere beelden gemaakt van felgekleurde luchten boven de stad. En het is nog niet afgelopen. Dit weekend worden nog meer krachtige uitbarstingen van zonnevlammen verwacht

Potentieel historisch

Volgens de Amerikaanse instantie voor meteorologie en oceanografie is (NOAA) zijn er de afgelopen 24 uur zonne-uitbarstingen waargenomen tot een niveau van 5, een niveau dat wordt omschreven als extreem. De NOAA noemt het dan ook een "ongewoon en potentieel historisch evenement."

De zonnestorm wordt veroorzaakt door plotselinge explosies van energie en hebben mogelijk invloed op elektriciteitsnetwerken, ruimtevaartuigen, satellietnavigatie en hoogfrequente radio's.

Een mooi gevolg van al dit geomagnetisch geweld is dat het in ieder geval prachtige beelden oplevert. Door de zonnestorm is het noorderlicht waarneembaar op plekken die veel zuidelijker liggen dan de regio’s waar het natuurverschijnsel normaal gesproken te zien is.