Zeven tegendemonstranten aangehouden, vuurwerk naar pro-Palestijnse activisten gegooid

Volgens de politie zou een groep van zo'n tien mensen in het wilde weg hebben geschopt en geslagen. Zeven van hen zijn dus aangehouden: twee vanwege openlijke geweldpleging en één verdachte voor het afsteken van vuurwerk richting de betogers. Volgens de politie gaat het om illegaal vuurwerk.

Drie verdachten die op pro-Palestijnse activisten zouden zijn afgerend, werden later herkend door agenten. Zij zijn inmiddels ook aangehouden. Een andere verdachte is aangehouden voor mishandeling.

Van de zeven tegendemonstranten zijn twee mannen gewond geraakt. Volgens de politie zouden zij in een opstootje met pro-Palestijnse activisten dermate gewond zijn geraakt dat ze mee moesten met de ambulance.

Oproep op social media

Op verschillende socialmedia-kanalen werd gisteren al opgeroepen om de vandaag geplande pro-Palestijnse demonstratie te verstoren. "Zaterdag 11 mei staan dappere en trotse Nederlanders op. Om een einde te maken aan de Palestina-terrorisering in onze straten. We zijn klaar met extreemlinks tuig dat onze steden vernielt."

Ook wordt in de post opgeroepen om in het zwart te komen. Op foto's op social media zijn meerdere aanhoudingen te zien, waarop mannen inderdaad in het zwart gekleed zijn.

Op de Dam kwamen vandaag duizenden demonstranten samen om de Nakba te herdenken. Vanaf de Dam liepen de activisten door de stad, richting het Museumplein. Daar heeft de politie nu dus ingegrepen om de protestactie verder rustig te kunnen laten verlopen.