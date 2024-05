Geen kampioenschap voor Ajax Vrouwen op slotdag eredivisie

Het is Ajax Vrouwen niet gelukt om de tweede landstitel op rij te pakken. Omdat koploper FC Twente met 2-0 van Telstar won, gaat Ajax ondanks een 1-3 overwinning bij ADO Den Haag met lege handen naar huis.

De hoop op de landstitel laaide een kleine twee weken geleden weer op nadat FC Twente voor de tweede wedstrijd op rij punten verspeelde. Van een voorsprong van 7 punten waren er voorafgaand aan de laatste speelronde nog maar 2 over.

Als Twente vandaag opnieuw punten zou verspelen, was Ajax met een overwinning kampioen geweest. Thuis tegen Telstar maakte Twente echter geen fout, waardoor de recordkampioen zich, na een jaar zonder titel, weer kampioen van Nederland mag noemen.

Wedstrijdverloop

Ajax deed vanmiddag in ieder geval wat moest doen: in Den Haag werd tegenstander ADO met 1-3 aan de kant gezet. De drie punten werden pas na rust veiliggesteld. Na de openingsgoal van Danique Tolhoek maakte de residentieclub in de 40e minuut gelijk.

In de tweede helft stelde de ploeg van Suzanne Bakker, die na vandaag afscheid neemt als coach, orde op zaken. De 16-jarige Lily Yohannes zorgde voor de 2-1; later maakte Tiny Hoekstra er 3-1 van.