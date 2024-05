Na mislopen titel wil Yohannes niet vertrekken bij Ajax: "Tuurlijk blijf ik"

De vrouwenploeg van Ajax maakte dit seizoen indruk in de Champions League, maar voor de landstitel kwamen ze dit jaar tekort. De 16-jarige Lily Yohannes, al het hele seizoen op het middenveld te vinden, is dan ook teleurgesteld. Of ze er volgend jaar weer bij is als Ajax revanche probeert te nemen? "Ja, tuurlijk."

Ajax stond voorafgaand aan de wedstrijd tegen ADO Den Haag tweede in de eredivisie, met 2 punten achterstand op koploper FC Twente. Om kampioen te worden, had Twente thuis tegen Telstar punten moeten laten liggen. Iets wat al niet voor de hand lag, omdat Telstar één na laatste stond.

Dat onwaarschijnlijke scenario kwam uiteindelijk ook niet uit. Twente won met 2-0 van Telstar, waardoor de 1-3 overwinning van Ajax op ADO Den Haag uiteindelijk niets meer opleverde.

Teleurstelling

Yohannes had eerder op de dag nog op een uitglijder van Twente gehoopt "Alles kan gebeuren, denk je vantevoren. Twente had kunnen verliezen, maar dat is dus niet gebeurd. Natuurlijk ben je dan teleurgesteld."

Die teleurstelling had Suzanne Bakker ook, al had de coach ook al een klein beetje rekening gehouden met deze uitkomst. "We waren voor de wedstrijd al realistisch dat we een kleine kans hadden, maar het is wel een kans. Dat moet je zorgen dat je wint en dat hebben we gedaan, maar toen we zagen dat Twente met 2-0 voorstond, wisten we wel dat de kans minimaal was."

Revanche

Bakker, die na dit seizoen vertrekt bij Ajax, kan het seizoen nog wel met een prijs afsluiten: volgende week maandag staat de bekerfinale tegen Fortuna Sittard op het programma.

Als Ajax volgend jaar een poging doet op revanche in de competitie, is Bakker er dus niet meer bij. Supertalent Yohannes (16) waarschijnlijk wel, op de vraag of ze deze zomer bij Ajax blijft, antwoordt ze: "Ja, tuurlijk!"