Miniserie Gozers #5: De kindvriendelijke ‘sjieke’ buurt

In de nieuwe miniserie Gozers volgt AT5 de nieuwe eigenaren van eetcafé Goos in de Rivierenbuurt in Zuid. Zes maanden geleden kochten negen buurtbewoners de kroeg, om die te behouden voor de buurt. In aflevering 5 leren we twee mede-eigenaren beter kennen. David die geworteld is in de buurt en Bruno die er net woont.

"Het was het idee van we willen kunnen gaan en staan waar we willen". Bruno Hernandez, één van de eigenaren van café Goos, zoekt naar de juiste woorden om de migratie van zijn gezin te beschrijven. "We hebben onze dochters gezegd dat we voor achttien maanden het zouden uitproberen en dat het ons avontuur is." Vier jaar geleden verruilden Bruno, zijn vrouw Kuca en hun twee dochters Mora en Mika Buenos Aires voor de Rivierenbuurt. Ze kenden de buurt een beetje, Kuca's zus woonde hier namelijk al. "We zagen onszelf hier wel wonen, mijn vrouw en ik allebei.” Bruno die filmregisseur is en al wat noemenswaardige series en films op zijn naam heeft staan, is qua woonplek niet echt aan een plaats in de wereld gebonden. Dat maakte de keuze voor de verhuizing nog makkelijker. “Hier in Amsterdam is de gemeenschappelijke ruimte makkelijk begaanbaar voor kinderen. Ze zijn hier zo zelfstandig met de fiets en kunnen overal zelf heen. Dat is iets wat ik ze niet kan geven in Buenos Aires." Inmiddels zijn de achttien maanden proef al vier keer verstreken.

Davids vader als kind op de Rooseveltlaan -